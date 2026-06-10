Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (164/2026) 14 Jahre alter Tyler L. aus Hann. Münden vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Göttingen (ots)

Hann. Münden

Montagabend, 25. Mai 2026, gegen 20.15 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Seit Montagabend (25.05.26) wird der 14 Jahre alte Tyler L. (Foto) aus Hann. Münden im Landkreis Göttingen vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte sich der Schüler gegen 20.15 Uhr von seiner Wohnanschrift und kehrte seitdem nicht dorthin zurück. Es wird angenommen, dass er sich im Stadtgebiet Göttingen oder im Landkreis Göttingen aufhalten könnte. Sein aktueller Aufenthaltsort ist jedoch unbekannt.

Tyler L. hat kurzes, dunkelblondes Haar und blaue Augen. Er ist etwa 170 cm groß und von schlanker Statur. Nach derzeitigem Kenntnisstand trägt er ein weißes T-Shirt, graue Baggyjeans und helle Turnschuhe. Sein linker Unterarm samt Hand ist derzeit eingegipst.

Wer Tyler L. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510, bei der Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2215 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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