Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (163/2026) Schüsse aus Schreckschusspistole bei Auseinandersetzung auf dem Waageplatz - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz, vier mutmaßlich Beteiligte ergriffen, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Waageplatz

Montag, 8. Juni 2026, gegen 18.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Göttinger Waageplatz ist es am Montag (08.06.26) zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa 20 Personen gekommen. Ersten Zeugenangaben zufolge, sollen bei dem Streit Schlagwerkzeuge eingesetzt und auch mehrere Schüsse abgegeben worden sein. Ein Mann wurde nach derzeitigem Stand an der Hand verletzt. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden. Wie die Verletzung entstand, ist noch unklar.

Mehrere Zeugen beobachteten die Eskalation gegen 18.35 Uhr und alarmierten die Polizei, die den Ereignisort sofort mit allen zur Verfügung stehenden Streifenwagen anfuhr. Als die ersten Beamten eintrafen, waren die beteiligten Personen bereits in verschiedene Richtungen geflüchtet.

Die Polizei geht aufgrund der festgestellten Gesamtumstände davon aus, dass sich die Auseinandersetzung ausschließlich zwischen zwei bestimmten Gruppen abspielte. Eine Gefahr für unbeteiligte Passanten bestand deshalb nach polizeilicher Einschätzung nicht.

Der bestehende Konflikt verlagerte sich anschließend vom Waageplatz an andere Orte der Innenstadt und löste weitere Polizeieinsätze aus.

Im unmittelbaren Zusammenhang ereignete sich gegen 18:45 auf dem Vorplatz des Göttinger Bahnhofs aus dieser Gruppe heraus eine weitere gefährliche Körperverletzung. Hierbei schlug derzeitigen Ermittlungen zufolge einer der Täter einer anderen tatbeteiligten Person mehrfach mit einem Baseballschläger u. a. gegen den Kopf. Der Angreifer und das mutmaßlich bei der Attacke schwer verletzte Opfer sind bislang unbekannt und flüchtig.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte wenig später ebenfalls im Bereich Bahnhof mehrere mutmaßlich Tatbeteiligte antreffen.

Insgesamt nahm die Polizei im Zusammenhang mit den Vorfällen vier an den Übergriffen beteiligte Männer vorübergehend in Gewahrsam. Ein Teleskopschlagstock, eine Schreckschusspistole und ein Baseballschläger wurden sichergestellt. Die vier Ergriffenen kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Dienstag (09.06.26) wieder auf freien Fuß.

Polizei mit überregionaler Unterstützung im Einsatz

Zur Bewältigung der komplexen Lage waren am Montagabend in der Innenstadt zahlreiche Einsatzkräfte eingesetzt. Die Göttinger Polizei wurde auch von Beamtinnen und Beamte aus den anderen Inspektionen der Polizeidirektion Göttingen unterstützt. Etwa gegen 20:20 Uhr hatte sich die Situation beruhigt und alle einsatzbegleitenden Maßnahmen, wie eine erhöhte Polizeipräsenz am Waageplatz, konnten eingestellt werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie weiteren Tatbeteiligten dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Maßnahmen in der nördlichen Innenstadt zusätzlich erhöht

Die bereits seit dem Frühjahr laufenden Einsatzmaßnahmen der Polizeiinspektion Göttingen rund um die nördliche Innenstadt werden auch weiterhin mit einem hohen personellen Aufwand umgesetzt. Hierzu gehören u. a. niedrigschwellige Kontrollmaßnahmen durch uniformierte und zivilgekleidete Einsatzkräfte, um konsequent gegen aggressive Personen und den Betäubungsmittelhandel vorzugehen.

Angesichts des aktuellen Vorfalls sieht sich die Polizei Göttingen dazu veranlasst, die Präsenz insbesondere am Waageplatz noch einmal zu erhöhen. Der gesamte Bereich wird bis auf Weiteres jetzt zusätzlich täglich von uniformierten Beamtinnen und Beamten zu Fuß bestreift.

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