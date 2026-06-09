Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (162/2026) Böse Überraschung nach Rückkehr - Schmuck aus Einfamilienhaus in Rosdorf gestohlen. Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Rosdorf, Am Hohlen Wege

Zwischen Montag, 1. Juni 2026, und Sonntagabend, 7. Juni 2026

ROSDORF (ab) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rosdorfer Neubaugebiet "Am Hohlen Wege" (Landkreis Göttingen) sucht die Polizei Göttingen nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die bislang unbekannten Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Wohnhaus ein. Der Einbruch wurde am Sonntagabend (07.06.26) nach der Rückkehr der Bewohner bemerkt und der Polizei gemeldet. Aufgrund der mehrtägigen Abwesenheit kann der Tatzeitraum derzeit nicht näher eingegrenzt werden. Er liegt zwischen Montag (01.06.26) und Sonntagabend (07.06.26).

Im Inneren des Hauses durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume. Dabei öffneten sie Schränke, Schubladen und sonstige Behältnisse und suchten offenbar gezielt nach Wertgegenständen. Nach ersten Feststellungen wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt: Wer hat im Tatzeitraum im Bereich Am Hohlen Wege oder in den angrenzenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer hat ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten festgestellt? Auch private Videoaufzeichnungen, etwa von Grundstücks-, Garagen- oder Türklingelkameras, können für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell