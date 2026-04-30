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POL-GÖ: (122/2026) 16 Jahre alter Schüler Osavbie Ernest P. aus Göttingen seit Mittwoch vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

POL-GÖ: (122/2026) 16 Jahre alter Schüler Osavbie Ernest P. aus Göttingen seit Mittwoch vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
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Göttingen (ots)

Göttingen

Mittwoch, 29. April 2026

GÖTTINGEN (jk) - Seit Mittwochnachmittag (29.04.26) wird Osavbie Ernest P. (Foto) aus Göttingen vermisst. Der 16-Jährige verließ etwa gegen 14.00 Uhr ohne Geld und Handy die elterliche Wohnung und ist seitdem verschwunden. Es wird angenommen, dass er sich irgendwo im Stadtgebiet von Göttingen aufhält.

Der gesuchte Schüler soll mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Pullover, einem schwarzen Cap und Sneakern bekleidet sein.

Wer Osavbie Ernest P. gesehen hat, weiß, wo er sich aufhält, oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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