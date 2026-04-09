Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (99/2026) 61 Jahre alte Kerstin Völling aus Hann. Münden vermisst - Polizei bittet um Mithilfe!

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Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (jk) - Seit dem 1. April (Mittwoch) wird die 61 Jahre alte Kerstin Völling (Foto) aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen) vermisst. Den Informationen zufolge verließ sie etwa gegen Mittag ihre Wohnung und ist seitdem verschwunden.

Die Gesuchte ist vermutlich mit einem schwarzen Opel Corsa mit dem Kennzeichen GÖ-KN 534 in unbekannte Richtung unterwegs. Aufgrund zurückliegender bzw. bestehender Kontakte nach Hamburg wird nicht ausgeschlossen, dass sie sich mit dem Wagen auf den Weg in Richtung Norddeutschland gemacht haben könnte. Gesichert ist das allerdings nicht. Letztlich ist der Aufenthaltsort gänzlich unbekannt.

Frau Völling ist von kräftiger Statur und hat dunkelblondes, kinnlanges Haar. Sie soll mit einem dunkelblauen Pullover und Stiefeln bekleidet sein. Weitere Details zum aktuellen Aussehen liegen nicht vor.

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Gesuchte eventuell in hilfloser Lage befinden könnte und bittet deshalb die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Wer die Vermisste oder den genannten schwarzen Opel Corsa mit GÖ-Kennzeichen gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zum aktuellen Aufenthalt von Frau V. geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

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