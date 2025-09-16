Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (318/2025) Zur Dialyse nicht erschienen - Polizei sucht nach dringend behandlungsbedürftigem Werner P. aus Göttingen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Die Polizei Göttingen ist auf der Suche nach dem 75 Jahre alten Werner P. (Foto).

Der erkrankte Göttinger sollte sich eigentlich am Montag (15.09.25) in einem Göttinger Krankenhaus zur notwendigen Dialyse vorstellen, erschien dort aber nicht.

Die geplante medizinische Behandlung ist nach Angaben der Ärzte für den 75-Jährige dringend erforderlich. Sollte die Dialyse nicht zeitnah erfolgen, können innerhalb kurzer Zeit erhebliche Beeinträchtigen bzw. eine erhebliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes bis hin zur akuten Lebensgefahr eintreten.

Die Polizei bittet deshalb die Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe.

Wer Werner P. gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird aufgrund der Dringlichkeit gebeten, sich sofort über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Der 75-Jährige wird wie folgt beschrieben: Auffallend groß, hager, graues, kurzes Haar (Fassonschnitt). Zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell