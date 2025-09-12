Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (311/2025) 14 Jahre alter Jonathan S. aus Hann. Münden vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Hann. Münden

Mittwoch, 10. September 2025, gegen 16.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Seit Mittwochnachmittag (10.09.2025) wird der 14 Jahre alte Jonathan S. (Foto) aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen) vermisst. Es wird vermutet, dass der Jugendliche im Raum Hann. Münden/Göttingen unterwegs ist. Konkrete Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort liegen aber nicht vor.

Der 14-Jährige ist ca. 155 cm groß, schmächtig und hat kurzes, blondes Haar. Er wird als schüchtern beschrieben. Zur getragenen Bekleidung ist nichts bekannt.

Wer den vermissten Jungen gesehen hat, wird gebeten sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden, unter der 0551/491-2115 bei der Polizei in Göttingen oder auch jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell