Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (283/2025) Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter Jugendlicher nach Übergriffen auf Kinder auf Sportplätzen bei Lenglern und Harste gesucht

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Gemeinde Bovenden, Ortsteile Lenglern und Harste (Sportplätze) Freitag, 23. Mai 2025, zw. 15.00 und 19.30 Uhr

BOVENDEN / LENGLERN (ab) - Die Polizeiinspektion Göttingen ermittelt nach einem Vorfall, der sich Ende Mai (23.05.2025) im Bereich Harste und Lenglern ereignet haben soll. Zwei zehnjährige Jungen gaben an, mehrfach von einem bislang unbekannten Jugendlichen bedrängt und körperlich angegangen worden zu sein. Sie vertrauten sich ihren Eltern an.

Die Taten ereigneten sich auf dem Sportplatz in Harste und wenig später auf dem Bolzplatz an der Krambergschule in Lenglern. Der Unbekannte sei etwa 16 Jahre alt und spreche nur gebrochen Deutsch. Er sei mit einem silberfarbenen Rennrad unterwegs gewesen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen hat das Amtsgericht Göttingen zwischenzeitlich die Öffentlichkeitsfahndung nach dem bislang unbekannten Jugendlichen angeordnet. Hierfür freigegebenes Bildmaterial stammt aus einem Foto, das unabhängig von dem Vorfall gefertigt wurde.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des Jugendlichen. Wer am Freitag, 23. Mai 2025, im Bereich des Sportplatzes Harste oder auf dem Bolzplatz an der Krambergschule in Lenglern Beobachtungen gemacht hat oder die abgebildete Person kennt, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell