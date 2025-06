Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (191/2025) Bad Lauterberg: Noch immer keine Spur von vermisster 91-Jähriger, Polizei bittet erneut dringend um Mithilfe!

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

BAD LAUTERBERG/GIFHORN (jk) - Die Polizei in Bad Lauterberg sucht weiter fieberhaft nach der 91 Jahre alten Alinde D. Die aus dem Landkreis Gifhorn stammende Seniorin wird seit dem vergangenen Dienstag (10.06.25) aus einem Hotel der Stadt vermisst (siehe auch https://www.presseportal.de/print/6053429-print.html).

Frau D. ist 150 cm groß, hat weißes Haar und trägt eine Brille. Sie ist nach aktuell vorliegenden Informationen mit einer blauen Steppjacke, einer beigen Hose und weißen Schuhen bekleidet.

Gegenwärtigen Ermittlungen zufolge wurde die 91-Jährige letztmalig am Dienstagvormittag bzw. -nachmittag um 11.00 und 13.30 Uhr an der Hauptstraße in Bad Lauterberg gesehen. Hier verliert sich ihre Spur.

Mit Kenntnis vom Verschwinden der Seniorin leitete die Polizei sofort umfängliche Suchmaßnahmen ein, die auch am Donnerstag (12.06.25) weiter fortgesetzt wurden. Über hundert Einsatzkräfte der Feuerwehr, Suchhunde und auch Dohnen konnten die Gesuchte aber bislang nicht aufspüren.

Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Alinde D. in einer hilflosen Lage befindet. Daher bittet die Polizei Bad Lauterberg die Bürgerinnen und Bürger erneut dringend um Mithilfe. Grundstückbesitzer werden gebeten, mögliche Versteckmöglichkeiten nach der Vermissten zu überprüfen und auch Wanderer mögen nach der 91-Jährigen Ausschau halten.

Unabhängig davon ist es auch denkbar, dass die Frau Bad Lauterberg bereits verlassen und sich auf den Weg in Richtung Gifhorn gemacht haben könnte.

Wer die Vermisste gesehen hat oder sachdienliche Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell