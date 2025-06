Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (190/2025) 91 Jahre alte Alinde D. in Bad Lauterberg vermisst

Göttingen (ots)

BAD LAUTERBERG (ab) - Seit dem gestrigen Dienstagmittag (10.06.25) wird Alinde D. (Foto) in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) vermisst.

Die aus dem Landkreis Gifhorn stammende 91-Jährige befindet sich derzeit im Urlaub in Bad Lauterberg und hat sich hierfür ein Zimmer in einem Hotel in der Hauptstraße gebucht. Sie wurde letztmalig gestern Mittag im Stadtgebiet von Bad Lauterberg gesehen, hier verliert sich ihre Spur. Am Abend kehrte die Dame nicht mehr in ihr Hotel zurück.

Die Seniorin ist 1,50 m groß, hat weiße Haare und trägt eine Brille. Zu ihrer Bekleidung sind derzeit nur ihre weißen Schuhe bekannt.

Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Alinde D. in einer hilflosen Lage befindet. Daher bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer die Vermisste gesehen hat oder sachdienliche Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

