Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (185/2025) Suche nach 18-jährigen Cihan Lukas F. ausgeweitet - erste Befragungen führen zu Hinweisen nach Dransfeld. Ermittler geben Update in der Kleidung des Vermissten bekannt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/LÖDINGSEN(ab) - Trotz intensiver Suchmaßnahmen nach dem seit Freitagnachmittag (06.06.25) vermissten Cihan F. aus Adelebsen (wir berichteten, siehe Meldung Nr. 184/2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6051066), fehlt von dem 18-Jährigen weiterhin jede Spur.

Im Rahmen der eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung nach dem jungen Mann meldeten sich im Nachgang bei den Ermittlern zwei voneinander unabhängige Zeugen, die Cihan am Samstagnachmittag (07.06.25) gegen 16.00 Uhr am Straßenrand an der Straße "Zum Hohen Hagen" zwischen der Ortschaft Dransfeld und dem Gaußturm gesehen haben wollen.

Diese Hinweise nahmen die Ermittler zum Anlass und intensivierten ihre Suche nach Cihan F. rund um Dransfeld. Dabei wurden sie am Pfingstmontag aus der Luft durch einen Polizeihubschrauber und eine Polizeidrohne unterstützt. Aufgrund des weitläufigen unwegsamen Geländes wurden ergänzend hierzu die Flächensuchhunde der Johanniter Südniedersachsen und der Göttinger Rettungshundestaffel hinzugezogen, die auch zur Stunde noch in die Suchmaßnahmen nach dem Vermissten eingebunden sind.

Aktuelle Befragungen von Angehörigen haben ergeben, dass Cihan zum Zeitpunkt seines Verschwindens am 06.06.25 gegen 15.00 Uhr im Bereich der UMG, entgegen erster Hinweise, eine hell-graue Hose getragen hat (FOTO).

Cihan F. ist Brillenträger, ca. 169 cm groß, von normaler Statur und hat dunkle kurze Haare. Neben der grauen Jeans trägt er schwarz-weiße Turnschuhe, ein dreifarbiges T-Shirt in ocker-weiß-grau gestreift und eine dunkle Jacke.

Hinweise zum Verbleib des Vermissten oder sonstige sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort, nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon (0551) 491-2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell