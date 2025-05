Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (160/2025) 57 Jahre alter Frank A. aus Hörden am Harz vermisst

Göttingen (ots)

Samtgemeinde Hattorf am Harz, OT Hörden

Montag, 19. Mai 2025, seit 13.00 Uhr

HATTORF AM HARZ (ab) - Seit Montagnachmittag (19.05.25) wird Frank A. aus Hörden am Harz (Landkreis Göttingen) vermisst. Der 57-Jährige ist 182 cm groß und nicht mehr gut zu Fuß. Er führt seine Gehhilfe mit sich. Frank A. hat eine Glatze und trägt eine Brille. Zur Bekleidung sind eine schwarze Hose, ein T-Shirt und eine grüne Strickjacke bekannt.

Letztmalig gesehen wurde Herr A. gegen Mittag um 13.00 Uhr an seiner Wohnanschrift in Hörden. Hier verliert sich seine Spur. Ersten Informationen zufolge könnte sich der 57-Jährige zu der Bushaltestelle in der Schulstraße in Hörden begeben haben und dort möglicherweise in einen Bus eingestiegen sein. Sicher ist dies aber nicht.

Wer den Vermissten gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Osterode, Telefon 05522/508-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

