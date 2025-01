POL-GÖ: (45/2025) Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Shirin M. weiter auf der Flucht, Amtsgericht erlässt Europäischen Haftbefehl, Mordkommission geht 60 Hinweisen nach

Polizeiinspektion Göttingen

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Shirin M. weiter auf der Flucht, Amtsgericht erlässt Europäischen Haftbefehl, Mordkommission geht 60 Hinweisen nach

DRAMFELD (jk) - Nach dem Gewaltverbrechen an einem 81 Jahre alten Mann in Dramfeld (Landkreis Göttingen) am vergangenen Freitag (24.01.25, wir berichteten), fehlt von der dringend tatverdächtigen Shirin M. (Foto) weiter jede Spur.

Bislang 60 Hinweise eingegangen

Bei der zur Aufklärung des Verbrechens eingerichteten Mordkommission (MOKO) sind aufgrund der eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung bis Donnerstag (30.01.25) rund 60 Hinweise aus dem gesamten Bundesgebiet eingegangen. Einen Teil davon konnten die Ermittler im Zuge der ersten Begutachtung als "echten Hinweis" ausschließen, bei anderen mitgeteilten Informationen und Beobachtungen dauert die Auswertung bzw. Überprüfung noch an.

Shirin M. vermutlich als Anhalterin auf der Flucht

Die Göttinger MOKO geht davon aus, dass die 22-Jährige, die nach derzeitigen Erkenntnissen weder Geld noch Ausweispapiere mitführt, vermutlich als Anhalterin auf der Flucht vor der Polizei ist. Sie könnte das Bundesgebiet auf diesem Wege bereits verlassen und sich möglicherweise ins Ausland abgesetzt haben. Gesicherte Erkenntnisse hierfür liegen aber zurzeit nicht vor. Letztlich ist der Aufenthaltsort der Gesuchten völlig unbekannt.

Europäischer Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Nach der 22 Jahre alten Shirin M. wird bereits mit einem U-Haftbefehl wegen Mordes gefahndet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen hat das Amtsgericht jetzt zusätzlich einen Europäischen Haftbefehl, ebenfalls wegen Mordes, erlassen.

Beschlagnahme von Tatort und Leichnam aufgehoben

Die umfangreichen spurentechnischen Untersuchungen am Tatort in Dramfeld sind inzwischen abgeschlossen. Das Wohnhaus an der Hauptstraße wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstag (30.01.25) freigegeben. Auch die Beschlagnahme des Leichnams des getöteten 81-Jährigen wurde aufgehoben.

Aktuelle Bekleidung von Shirin M. unbekannt

Shirin M. ist ca. 167 cm groß und hat schulterlanges, braunes, welliges Haar. Zu ihrer mittlerweile getragenen Oberbekleidung ist nichts bekannt, da vermutet wird, dass sich die 22-Jährige inzwischen umgezogen hat. Die Ermittler bitten deshalb, sich besonders auf das Gesicht der 22-Jährigen zu konzentrieren und sich dessen Aussehen einzuprägen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

