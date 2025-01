Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (41/2025) Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Göttingen: 81-Jähriger starb durch Messerstiche, Fahndung nach Shirin M. dauert an, Mordkommission eingerichtet

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 81 Jahre alten Mannes in Dramfeld (Landkreis Göttingen, siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5956808 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5956857) dauern die Fahndungsmaßnahmen nach der seit Sonntag (26.01.25) per Haftbefehl wegen Mordes gesuchten Shirin M. (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5957262) weiter an.

Obduktion ergibt: 81-Jähriger starb durch Messerstiche

Die von der Staatsanwaltschaft Göttingen angeordnete Obduktion des Leichnams des Getöteten ergab am Sonntag, dass der 81-Jährige infolge mehrerer Messerstiche verstarb. Weitere Details ergehen aus ermittlungstaktischen Gründen hierzu nicht.

Weiter keine Spur von Shirin M.

Von der dringend tatverdächtigen Shirin M. fehlt trotz umfänglicher Fahndungsmaßnahmen bislang weiterhin jede Spur.

Einsatzkräfte der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen haben am Montagnachmittag (27.01.25) erneut ein südlich der Ortschaft Dramfeld gelegenes Waldstück nach der Geflüchteten abgesucht. Hierbei kamen auch mehrere Diensthunde zum Einsatz. Die rund zweistündige Maßnahme verlief ergebnislos.

Aktuelle Personenbeschreibung - Neue Informationen zur Bekleidung!

Im Rahmen von Befragungen und Vernehmungen haben sich ebenfalls am Montag neue, aktuellere Erkenntnisse zur Bekleidung der gesuchten Tatverdächtigen ergeben.

Demnach trägt Shirin M. vermutlich aktuell einen wadenlagen, hellen Rock, schwarze Leggings, eine helle, braune, mittellange Cordjacke mit Kapuze und dunkle Boots mit Schnürung. Die 22-Jährige ist ca. 167 cm groß und hat braunes, schulterlanges, welliges Haar.

Mordkommission eingerichtet

Zur Aufklärung der Tat, Ergreifung der Tatverdächtigen, Klärung der Tatumstände und des Motives sowie für die weiteren Ermittlungen wurde im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Göttingen eine Mordkommission eingerichtet.

"Bitte teilen!" - Fahndung nach Shirin M. bei Facebook, X, Instagram und WhatsApp

Die Fahndungsbilder der Gesuchten sind auch auf den folgenden Social Media-Accounts der Polizeiinspektion Göttingen abrufbar und können geteilt werden.

Facebook, Polizei Göttingen https://www.facebook.com/polizeidirektion.goettingen

X, Polizei Göttingen

https://x.com/Polizei_GOE

Instagram, Polizei Göttingen https://www.instagram.com/polizei.goe.wiebke/

WhatsApp-Kanal der Polizei Göttingen

https://fcld.ly/whatsappgoe

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis für Medien

Die Pressehoheit hat die Staatsanwaltschaft Göttingen. Medienanfragen sind an Herrn Oberstaatsanwalt Andreas Buick, Telefon 0551/403-1605, Mail: andreas.buick@justiz.niedersachsen.de, zu richten.

