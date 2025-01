Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (36/2025) Gewaltverbrechen in Dramfeld: Öffentlichkeitsfahndung nach 22 Jahre alter Shirin M. eingeleitet, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

DRAMFELD (jk) - Im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod eines 81 Jahre alten Hausbewohners in der Ortschaft Dramfeld (wir berichteten, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5956808) ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen am Samstag (25.01.25) die Öffentlichkeitsfahndung nach der 22 Jahre alten Shirin M. (Foto) eingeleitet worden.

Untermieterin dringend tatverdächtig

Die Untermieterin des Getöteten ist aufgrund der bislang geführten Ermittlungen dringend verdächtig, den Dramfelder in dem von ihm angemieteten Wohnhaus umgebracht zu haben. Zur Art und Weise der mutmaßlichen Tatausführung erfolgen aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben.

Die Gesuchte Shirin M. wurde letztmalig am späten Freitagnachmittag (24.01.25) fußläufig am Ortsrand von Dramfeld gesehen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die 22-Jährige hier in einen unbekannten PKW gestiegen ist und den Landkreis Göttingen möglicherweise inzwischen verlassen hat. Letztlich ist ihr Aufenthaltsort aber gänzlich unbekannt.

Suche mit Personenspürhund

Auch eine am Samstagvormittag (25.01.25) nach der 22-Jährigen initiierte Suche mittels eines angeforderten Personenspürhundes der Polizei Thüringen erbrachte keine sachdienlichen Hinweise auf den Verbleib der Tatverdächtigen. In der Folge ordnete die Staatsanwaltschaft Göttingen nunmehr die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr an.

Die Polizei in Göttingen bittet die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

Wer Shirin M. gesehen hat, Hinweise auf ihren Aufenthaltsort oder sonst sachdienliche Hinweis geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei in Göttingen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Personenbeschreibung

Die Gesuchte hat eine Körpergröße von ca. 1,67 m, schulterlange, wellige Haare und ist mutmaßlich mit einem dunklen Parka, heller/auffällig weiter Unterbekleidung und schwarzen Boots mit Schnürung bekleidet. Die durch Zeugen beschriebene Kleidung ähnelt der auf dem anhängenden Lichtbild (Ganzkörperaufnahme).

Die Polizei rät, sich der Tatverdächtigen im Antreffungsfall nicht selbst zu nähern bzw. sie nicht direkt anzusprechen, und stattdessen sofort über die 110 die Polizei zu informieren.

Unterdessen laufen die polizeilichen Ermittlungen mit Hochdruck weiter.

