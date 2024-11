POL-GÖ: (446/2024) 16 Jahre alte Aileen L. aus Hann. Münden vermisst

Göttingen (ots) - Göttingen, Annastraße, Höhe Hausnummer 3 Dienstag, 19. November 2024, um 12.12 Uhr GÖTTINGEN (ab) - Beim Verlassen einer Grundstückseinfahrt in der Göttinger Annastraße in Höhe Hausnummer 3 hat der Fahrer eines älteren Ford Fiesta mit französischer Länderkennzeichnung am Dienstagmittag ...

mehr