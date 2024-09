Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (339/2024) 67 Jahre alter Reinhard Hubert G. aus Wieda seit letzten Samstag vermisst - Polizei Bad Lauterberg bittet um Mithilfe

Göttingen (ots)

Walkenried, Ortsteil Wieda

Samstag, 7. September 2024

WIEDA (jk) - Die Polizei Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) sucht seit dem Wochenende nach Reinhard Hubert G. (Foto). Der 67-Jährige aus dem Walkenrieder Ortsteil Wieda wurde letztmalig am Samstagvormittag (07.09.24) auf dem Gelände einer Bad Lauterberger Klinik gesehen, aus der an diesem Tage entlassen wurde. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur. An seiner Wohnanschrift kam der 67-Jährige nicht an.

Herr G. ist vermutlich bekleidet mit einem Jogginganzug und führt einen vollbeladenen Rollator bei sich. Ersten Informationen zufolge, könnte sich der 67-Jährige eventuell in den angrenzenden Landkreisen Northeim oder Goslar aufhalten. Letztlich ist der Aufenthaltsort aber gänzlich unbekannt.

Der Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Wer ihn gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 beim Polizeikommissariat Bad Lauterberg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

