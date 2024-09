POL-GÖ: (336/2024) 15 Jahre alte Valeria T. aus Rosdorf seit Dienstag vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots) - Göttingen, Berliner Straße Mittwoch, 4. September 2024, gegen 13:32 Uhr GÖTTINGEN (ms) - Aus bislang ungeklärter Ursache brennt es in einer Diskothek an der Berliner Straße. Für die Dauer des Einsatzes ist der Bereich um die Berliner Straße und der Weender Landstraße gesperrt. Derzeit dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr an. Es wird ...

mehr