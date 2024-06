Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (217/2024) 69-Jährige wird weiter vermisst - Polizei sucht mit aktuellem Foto nach orientierungsloser Frau aus Seesen

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Kauf Park

Sonntag, 2. Juni 2024, gegen 11.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Die Suche nach der seit Sonntag in Göttingen vermissten Nazmije F. aus Seesen (wir berichteten, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5792092) dauert weiter an. Noch immer fehlt von der 69-Jährigen jede Spur. Es wird angenommen, dass sich die Frau im Stadtgebiet von Göttingen aufhält. Um sie zu finden, geht die Polizei jetzt mit einem aktuellen Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit. Auf diesem ist insbesondere die getragene Kleidung gut zu erkennen. Auch die markante Plastiktüte, die die 69-Jährige vermutlich noch bei sich hat, könnte dabei helfen, sie zu erkennen.

Frau F. war am Sonntagvormittag (02.06.24) im Bereich des Flohmarktes am Göttinger Kauf Park verschwunden. Die Vermisste ist ca. 150 cm groß, sehr schlank und hat schwarzes, zum Pferdeschwanz gebundenes Haar. Sie ist bekleidet mit einem knielangen schwarzen Mantel, einem pinken Oberteil, einer grauen Stoffhose und schwarzen Schuhen.

Die 69-Jährige ist aufgrund einer Erkrankung orientierungslos und dringend auf Hilfe angewiesen.

Wer die Gesuchte gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 oder über Notruf 110 bei der Polizei Göttingen bzw. jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

