Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (549/2023) Fahrraddiebstahl an den "Oppermannschen Kiesteichen - Polizei Friedland fahndet mit Bild nach unbekanntem Täter

Göttingen (ots)

Friedland, Oppermann'sche Kiesteiche

Sonntag, 18. Juni 2023

GEMEINDE FRIEDLAND (lg) - An den "Oppermann'schen Kiesteichen" in der Nähe der Ortschaft Reinshof (Landkeis Göttingen) wurde am 18. Juni 2023 (Sonntag) ein Mountainbike der Marke "Specialized", Modell "Epic" geklaut (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5593432).

Ermittlungen führten nun zu einem jungen Mann, der in diesem Fall dringend tatverdächtig ist, das Mountainbike der Marke "Specialized" entwendet zu haben. Das zuständige Amtsgericht ordnete deshalb jetzt die Öffentlichkeitsfahndung nach dem gesuchten Tatverdächtigen (Foto) an.

Sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Friedland unter Telefon 05504- 949820 entgegen.

