Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (515/2023) Letztmalig am Freitag in Lübeck gesehen - 14-jährige Vanda B. aus Bad Lauterberg erneut vermisst

Bild-Infos

Göttingen (ots)

BAD LAUTERBERG (jk) - Die Polizei Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) fahndet erneut nach der 14 Jahre alten Vanda B. (Foto).

Letztmalig gesehen wurde die Schülerin vorliegenden Informationen zufolge am Freitagmittag (20.10.23) in der Hansestadt Lübeck (Schleswig-Holstein). Hier verliert sich ihre Spur. Es wird angenommen, dass sich die 14-Jährige noch immer in Norddeutschland aufhalten könnte. Allerdings hat das Mädchen auch Kontakte zu Personen in anderen Bundesländern, weshalb sich der Bewegungsradius nicht sicher eingrenzen lässt.

Die gesuchte 14-Jährige hat grüne Augen und braunes, glattes, schulterlanges Haar. Zur aktuell getragenen Bekleidung ist nichts bekannt.

Wer Vanda B. gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05524-9630 bei der Polizei Bad Lauterberg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

