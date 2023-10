Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (490/2023) Polizei Göttingen fahndet nach Vermisster Sarah K. aus Göttingen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Göttingen (ots)

Göttingen, Nikolausberger Weg

Sonntag, 08. Oktober 2023, gegen 15.00 Uhr

GÖTTINGEN (lg) - Die Polizei Göttingen fahndet nach Sarah K. aus Göttingen. Die 21-Jährige wird seit Sonntagnachmittag (08.10.23) vermisst.

Sarah K. hat ihre Wohnanschrift in Göttingen mit einem goldfarbenen Damenrad der Marke "Ideal- Ezigo" (FOTO) in unbekannte Richtung verlassen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser Lage befindet.

Die Vermisste ist vermutlich bekleidet mit einer olivfarbenen Jacke und weißen Turnschuhen mit lilafarbenen Verzierungen. Sarah K. ist sehr dünn und friert schnell. Daher ist zu vermuten, dass sie eine Mütze und Baumwollhandschuhe trägt. Näheres ist zur Bekleidung nicht bekannt.

Wer die 21- Jährige oder das von ihr mitgeführte Fahrrad gesehen hat, oder sonst sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551- 491 2115 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

