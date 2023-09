Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (432/2023) "Sozialvorschriften und digitales Kontrollgerät" - Autobahnpolizei Göttingen informiert beim Truckerstammtisch an der A 7

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Um alles Wissenswerte zum Thema "Sozialvorschriften" sowie das "Digitale Kontrollgerät", einschließlich der Bedienung, dreht sich am morgigen Mittwoch (06.09.23) der September-Truckerstammtisch der Göttinger Autobahnpolizei.

Experte Manfred Konradi vom Gewerbeaufsichtsamt Göttingen steht für alle offenen Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet wie gewohnt um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West an der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel statt.

Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

