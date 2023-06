Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (279/2023) Polizei Bad Lauterberg fahndet nach 14-Jähriger Vanda B. - Schülerin seit Mittwoch vermisst

Göttingen (ots)

BAD LAUTERBERG (jk) - Seit Mittwochabend (21.06.23) fahndet die Polizei Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) nach der 14 Jahre alten Vanda B. (Foto). Das Mädchen wurde letztmalig am Mittwochmorgen gegen 07.35 Uhr gesehen, als sie sich mit dem Bus auf den Weg zu Schule machen wollte. Hier kam die 14-Jährige jedoch nicht an. Die Mutter erstatte Vermisstenanzeige bei der Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass Vanda sich zuletzt in Hamm (Nordrhein-Westfalen) aufgehalten hat. Hier verliert sich ihre Spur.

Die 14-Jährige ist ca. 155 cm groß, hat grüne Augen und braunes, glattes, schulterlanges Haar. Sie soll mit einer kurzen, schwarzen Hose, weißen, fast bis zu den Knien reichenden Socken und einem hell-lila T-Shirt bekleidet sein und einen großen schwarzen Rucksack bei sich haben.

Wer die vermisste Schülerin gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

