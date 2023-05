Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (213/2023) Wo ist Jamie S.? - 15-Jähriger aus Göttingen seit Mitte April vermisst (FOTO)

GÖTTINGEN

GÖTTINGEN (as) - Die Polizei in Göttingen fahndet nach dem 15 Jahre alten Jamie S. aus Göttingen. Der Schüler wurde letztmalig am 19. April 2023 gegen 15.00 Uhr im Stadtgebiet von Göttingen gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Angehörige erstatteten eine Vermisstenanzeige.

Jamie S. ist 159 cm groß, 50 kg schwer, schlanke Figur und hat schwarzes, kurzes gelocktes Haar. Zuletzt bekleidet war der Jugendliche mit schwarzer Bekleidung und weißen Turnschuhen. Jamie trägt meistens Baggie-Hosen.

Wer den Vermissten gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 an die Polizei Göttingen oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

