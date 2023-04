Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (191/2023) Zusammenstoß an Kreuzung bei Escherode - Motorradfahrer und Sozius bei Kollision mit PKW schwer verletzt, Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Kreuzung Hilgenschläde/L 563 bei Escherode Sonntag, 23. April 2023, gegen 16.25

ESCHERODE (jk) - Beim Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Motorrad sind am Sonntagnachmittag (23.04.23) gegen 16.25 Uhr in der Gemeinde Staufenberg (Landkreis Göttingen) der 29 Jahre alte Kradfahrer und sein 32-jähriger Sozius schwer verletzt worden. Die beiden aus dem Landkreis Kassel stammenden Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Göttingen und Kassel transportiert. Der 69 Jahre alter Fahrer des BMW und dessen 61 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Ersten Ermittlungen zufolge, wollte der aus Richtung Escherode kommende Autofahrer am Ende der Hilgenschläde nach links auf die L563 in Richtung Nieste (Landkreis Kassel) abbiegen. Hierbei übersah der Mann mutmaßlich aus noch ungeklärten Gründen den von links aus Richtung Nieste kommenden, vorfahrtberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Anschließend stürzte die Maschine auf die Seite und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung zeitweise voll gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Dahlheim, Benterode, Uschlag, zwei Rettungswagen sowie auch der Rettungshubschrauber Christoph 44 aus Göttingen waren im Einsatz. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt vermutlich etwa 6.000 Euro.

