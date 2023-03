Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (138/2023) Fabian T. aus Osterode vermutlich seit Montag vermisst - Polizei bittet um Mithilfe!

Göttingen (ots)

Osterode, Ortsteil Freiheit

Montag, 13. März 2023

OSTERODE (jk) - Die Polizei in Osterode (Landkreis Göttingen) sucht fieberhaft nach Fabian T. (Foto). Der 37-Jährige aus dem Ortsteil Freiheit verließ mutmaßlich am Montagmorgen (13.03.23) seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in hilfloser Lage befindet.

Fabian T. ist ca. 175 cm groß, schlank und hat dunkelblonde, kurze Haare. Er soll mit einem dunkelblauen Pullover und Turnschuhen bekleidet sein. Weiteres ist nicht bekannt.

Wer den 37-Jährigen seit seinem Verschwinden gesehen hat, Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05522/5080 beim Polizeikommissariat Osterode oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell