Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (505/2022) Polizei Bad Lauterberg fahndet nach Vermisster Claudia F. aus Bad Sachsa

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Gartenstraße

Freitag, 25. November 2022, gegen 11.00 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Die Polizei Bad Lauterberg fahndet nach Claudia F. aus Bad Sachsa (Landkreis Göttingen). Die 59-Jährige wird seit Freitagvormittag (25.11.22) 11.00 Uhr aus ihrer Wohnanschrift in der Gartenstraße vermisst.

Claudia F. ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sie sich in hilfloser Lage befindet. Die 59-Jährige hat Verwandte in Braunschweig. Sie könnte sich deshalb auch in diesem Bereich oder an einem anderen Ort außerhalb des Landkreises Göttingen aufhalten.

Frau F. ist ca. 160 cm groß, hat auffallend rot gefärbtes Haar und ist von korpulenter Statur. Sie war zuletzt bekleidet mit schwarzen Leggings und einer bräunlichen Strickjacke. Wer die 59-Jährige gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 bei der Polizei Bad Lauterberg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

