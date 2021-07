Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (249/2021) Absender "Amtsgericht Göttingen" - Achtung Betrug! Polizei in Duderstadt warnt vor falschen Rechnungen im Zusammenhang mit Eintragungen ins Handelsregister

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (jk) - Die Polizei in Duderstadt (Landkreis Göttingen) warnt ganz aktuell vor falschen Rechnungen, die im Zusammenhang mit beantragten Eintragungen in das Handelsregister versandt werden. Die von Betrügern erstellten Schreiben tragen den Briefkopf "Amtsgericht Göttingen". Dass die kriminellen Forderungen kursieren, wurde der Polizei am Freitag (02.07.21) bekannt. Ein Duderstädter Geschäftsmann erstattete Anzeige. Die Ermittler in Duderstadt schließen nicht aus, dass es weitere Fälle im Landkreis geben könnte und raten deshalb zu besonderer Vorsicht!

Die Vorgehensweise der Täter ist indes bereits bekannt. Bei der Staatsanwaltschaft Detmold (Nordrhein-Westfalen) ist hierzu ein Sammelverfahren anhängig.

Unter http://www.amtsgericht.de/ warnt die Strafverfolgungsbehörde ausdrücklich davor, auf derlei Rechnungen zu reagieren und Geld zu überweisen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell