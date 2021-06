Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (223/2021) BMW erfasst Motorradfahrer auf L 523 bei Wulften - Kradfahrer erliegt seinen Verletzungen, Unfallursache noch unklar

Göttingen (ots)

L 523 zwischen den Ortschaften Wulften und Schwiegershausen Sonntag, 13. Juni 2021, gegen 18.00 Uhr

WULFTEN (jk) - Beim Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Motorrad ist am Sonntag (13.06.21) gegen 18.00 Uhr auf der L 523 zwischen Wulften und Schwiegershausen (Landkreis Göttingen) ein 53 Jahre alter Kradfahrer aus dem Landkreis Göttingen so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 63-jährige Autofahrer aus Berlin wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Osterode wollte der BMW-Fahrer mit seinem Auto von einem Feldweg nach links auf die L 523 in Richtung Schwiegershausen einbiegen und stieß hierbei aus bislang noch ungeklärter Ursache mit dem von links kommenden Motoradfahrer zusammen.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 523 voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

