Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (164/2020) Unbekannte stehlen mehrere Hundert FFP2-Masken aus Keller eines Mehrparteienhauses in Göttingen-Grone

Göttingen (ots)

Göttingen, An den Sültewiesen Nacht zu Samstag, 9. Mai 2020

GÖTTINGEN (jk) - Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Göttinger Stadtteil Grone haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (09.05.2020) mehrere Hundert FFP2-Masken gestohlen. Nach derzeitigen Ermittlungen brachen die Diebe die Türverriegelung des Kellerabteils auf, in dem die Atemschutzmasken lagerten. Sie waren nach Angaben des Eigentümers zum Weiterverkauf bestimmt. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell