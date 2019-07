Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (445/2019) Trickbetrug am Telefon: "Hier spricht die Polizei!" - Einladung zur Informationsveranstaltung am 30. Juli um 18.00 Uhr im Dienstgebäude in Göttingen-Weende, Anmeldung erbeten!

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (mo/jk) - Unter dem Motto "Trickbetrug am Telefon: Hier spricht die Polizei!" bietet Marko Otte, Beauftragter für Kriminalprävention des Präventionsteams der Polizeiinspektion (PI) Göttingen (Foto), am Mittwoch, dem 30.07.2019, 18.00 Uhr, den zweiten öffentlichen Vortrag zum Thema "falsche Polizeibeamte" an. Der Besuch ist kostenlos.

Aus aktuellem Anlass wird darüber hinaus zusätzlich auf das Thema "falsche Wasserwerker" eingegangen, um auch in diesem Bereich Menschen zu sensibilisieren.

Zielgruppe der Veranstaltung sind ausdrücklich nicht nur ältere Menschen, sondern auch deren Angehörige. Denn gerade ein Gespräch zwischen Senioren und Ihren Kindern kann zielführend sein und fördert das Vertrauen untereinander für diese sensiblen und hochbrisanten Themen.

Im vergangenen Jahr informierte das Präventionsteam der PI Göttingen ca. 1.000 Senioren, Bankangestellte und Pflegekräfte. Die Nachfrage nach diesem Thema ist auch in diesem Jahr sehr groß. So belaufen sich die Teilnehmerzahlen aus Seniorenkreisen schon jetzt auf über 600 Personen.

Marko Otte: "Leider sind noch immer sehr viele Menschen der Meinung, dass sie niemals Opfer einer solchen Straftat werden könnten. So wird die drohende Gefahr unterschätzt. Sensibilisierung ist wichtig und ein probates Mittel, um Menschen wirksam zu schützen!"

Bei den Tätern handelt es sich nach polizeilichen Erkenntnissen im Bereich der falschen Polizeibeamten um äußerst professionelle Banden, die aus dem Ausland agieren und immer wieder Geldsummen erbeuten, die sich zum Teil im Bereich von mehreren Hunderttausend Euro bewegen. Hinzu kommt, dass das Dunkelfeld dieser Taten entsprechend hoch eingeschätzt wird, da sich Opfer häufig aus Scham nicht ihren Angehörigen offenbaren.

Während sich 2013 die Schadenssumme in Niedersachsen auf ca. 35.000 Euro belief, betrug Sie nach Angaben des Landeskriminalamtes Niedersachsen im Jahr 2018 bereits ca. 4.700.000 Euro.

Die Präventionsveranstaltung von Marko Otte findet in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Göttingen, Otto-Hahn-Straße 2, 37077 Göttingen, statt.

Anmeldung erbeten!

Interessierte Menschen können sich ab sofort unter der Telefonnummer (0551) 491-2306 beim Präventionsteam der Polizei anmelden.

