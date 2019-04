Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (249/2019) Autobahn 7 - Hauptfahrstreifen nach Fahrbahnabsenkung gesperrt - Zurzeit fünf Kilometer Rückstau

Göttingen (ots)

Autobahn 7, Fahrtrichtung Hannover, kurz vor der Anschlussstelle Echte Dienstag, 09. April 2019, gegen 11.30 Uhr

KALEFELD (mb) - Auf der A 7 in Fahrtrichtung Norden, etwa 150 Meter vor der Anschlussstelle Echte, kam es gegen 11.30 Uhr zu einer Fahrbahnabsenkung. Der Verkehr ist in diesem Bereich nur auf der linken Fahrspur freigegeben, was zu einem derzeitigen Rückstau von etwa fünf Kilometern führt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Maßnahme noch bis zur geplanten Vollsperrung am heutigen Abend (09.04.19, ab ca. 20 Uhr) andauern wird.

Verkehrsteilnehmern, vor allem auch Schwertransporten, wird empfohlen, den gesamten Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell