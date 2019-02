Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (127/2019) 30 Jahre alter Mann aus Hamburg aus Hotel im Harz vermisst - Polizei Bad Lauterberg bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

BAD SACHSA (jk) - Seit vergangenen Freitag (08.02.19) wird der aus Hamburg stammende Florian C. im Harz vermisst.

Der 30-Jährige hatte seit dem 04.02.2019 (Montag) in einem Hotel in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) gewohnt und war dort letztmalig am Freitagabend (08.02.2019) gesehen worden. Seitdem fehlt von dem Norddeutschen jede Spur. Angehörige erstatten am Dienstag (12.02.19) Vermisstenanzeige bei der Polizei. Hinweise auf den Aufenthaltsort von Florian C. gibt es bislang nicht. Nach vorliegenden Informationen soll er sich sehr gut im Harz auskennen.

Florian C. ist schlank, 170 - 180 cm groß und trägt kurze dunkle Haare. Über seine aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt.

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort von Florian C. oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Lauterberg (05524/9630) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

