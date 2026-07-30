Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Wohnungsbrand in der Recklinghäuser Innenstadt: Eine Person leicht verletzt

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Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2026, wurde die Feuerwehr Recklinghausen um 11:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand im Bereich der Kunibertistraße/Ecke An der Dellbrügge in der Recklinghäuser Stadtmitte alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es in einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Trupps gingen unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Um 12:20 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Um 13:00 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Anschließend folgten Nachlöscharbeiten, Belüftungsmaßnahmen sowie die Kontrolle der Brandstelle.

Bei dem Einsatz wurde eine Person leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Drei weitere betroffene Personen wurden vorsorglich untersucht. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.

Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen anderweitig unter.

Der Einsatz endete gegen 14:30 Uhr.

Im Einsatz waren der Einsatzleitdienst, der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache sowie die ehrenamtlichen Löschzüge Süd und Hochlar. Während des Einsatzes stellten der ehrenamtliche Löschzug Altstadt und der ehrenamtliche Löschzug Süd mit seiner Drehleiter gemeinsam mit einem zusätzlichen Einsatzleitdienst den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Zur Brandursache und Schadenshöhe verweist die Feuerwehr auf die Ermittlungen der Polizei.

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