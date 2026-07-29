Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Wohnungsbrand in Recklinghausen-Hochlar

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Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, wurde die Feuerwehr Recklinghausen um 13:51 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Höfken im Stadtteil Hochlar alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits schwarzer Rauch erkennbar. In einer Wohnung brannte ein Sofa. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor und löschte das Feuer zügig.

Um 14:14 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Anschließend führten die Einsatzkräfte Nachlöscharbeiten durch. Der Einsatz endete gegen 15:30 Uhr.

Verletzt wurde niemand. Vermisst wurde ebenfalls niemand.

Im Einsatz waren der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst sowie die ehrenamtlichen Löschzüge Ost, Süd und Hochlar. Der ehrenamtliche Löschzug Altstadt und der ehrenamtliche Löschzug Süd mit seiner Drehleiter stellten gemeinsam mit einem zusätzlichen Einsatzleitdienst den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Zur Brandursache und Schadenshöhe verweist die Feuerwehr auf die Ermittlungen der Polizei.

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