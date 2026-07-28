Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Dachstuhlbrand in Recklinghausen-Hillerheide fordert umfangreichen Feuerwehreinsatz

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Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, 28. Juli 2026, wurde die Feuerwehr Recklinghausen um 14:51 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in der Weserstraße im Stadtteil Hillerheide alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Reihenhausbauweise bereits in Vollbrand. Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt vollständig geräumt. Aufgrund der Brandausdehnung wurde die Alarmstufe unmittelbar von F3 auf F4 erhöht und weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Ein zunächst eingeleiteter Innenangriff musste aufgrund der fortgeschrittenen Brandentwicklung abgebrochen werden. Die Brandbekämpfung wurde anschließend von außen über zwei Drehleitern fortgeführt. Im Verlauf des Einsatzes kamen mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz zum Einsatz. Die Drohneneinheit unterstützte die Lageerkundung aus der Luft.

Um 18:02 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Anschließend begannen umfangreiche Nachlöscharbeiten. Im weiteren Einsatzverlauf wurde zusätzlich der ehrenamtliche Löschzug Herten-Westerholt alarmiert. Dieser unterstützte insbesondere mit weiteren Atemschutzgeräteträgern. Um 19:54 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Der Einsatz endete gegen 20:30 Uhr.

Fünf betroffene Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Verletzt wurde niemand.

Das vom Brand betroffene Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Auch Teile des unmittelbar angrenzenden Nachbargebäudes können derzeit nicht bewohnt werden. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner kamen anderweitig unter.

Die während des Einsatzes veranlasste Warnmeldung über die Warn-App NINA konnte nach Abschluss der Gefahrenabwehr wieder aufgehoben werden.

Im Einsatz waren der Einsatzleitdienst, der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache, die ehrenamtlichen Löschzüge Suderwich, Hochlar, Süd, Ost und Speckhorn sowie der ehrenamtliche Löschzug Herten-Westerholt. Der ehrenamtliche Löschzug Altstadt stellte gemeinsam mit einem zusätzlichen Einsatzleitdienst den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Das Deutsche Rote Kreuz versorgte die Einsatzkräfte während des Einsatzes mit Getränken.

Zur Brandursache und Schadenshöhe verweist die Feuerwehr auf die Ermittlungen der Polizei.

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