Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Leichter Seeschiffsunfall am Containerterminal Wilhelmshaven

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Wilhelmshaven (ots)

Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste ein unter dänischer Flagge fahrendes Seeschiff das CTW in Wilhelmshaven anlaufen. Während des Anlegemanövers, welches unter Begleitung von Lotsen stattfand, klappte das Seeschiff im Bugbereich von der Pier ab und stieß infolgedessen achtern im Heckbereich mit einem feststehenden Dalben zusammen. Bei der sich anschließenden Inaugenscheinnahme des Heckbereiches konnte ein ca. 20 cm großes Loch ca. 1m oberhalb der Wasserlinie in der Bordwand festgestellt werden. Ob nun der Aufprall ursächlich für die Beschädigung ist, muss jetzt die wasserschutzpolizeiliche Ermittlung ergeben. Festgestellt werden kann, dass durch den Aufprall keine Gefahrstoffe ausgetreten sind und dabei auch keine Personen verletzt wurden. Die festgestellte Beschädigung führte allerdings zu einem Auslaufverbot, welches die eingesetzten Beamten der Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven nach Rücksprache mit der BG Verkehr -Dienststelle Schiffssicherheit- ausgesprochen wurde. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zur Ursache dauern noch an.

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