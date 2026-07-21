Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schiffsunfall im Hafen Brake - Gangway eines 183 Meter langen Massengutschiffes erheblich beschädigt

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Brake (ots)

Am heutigen Dienstag, 21.07.2026, gegen 06.30 Uhr, kam es im Seehafen Brake zu einem Schiffsunfall. Durch den Sog eines weserabwärts fahrenden Seeschiffes geriet das an der Pier im Hafen festgemachte Seeschiff in Bewegung. Dadurch wurde die ausgebrachte Gangway (Landgang) abgerissen und erheblich beschädigt. Eine weitere Nutzung war nicht mehr möglich und der Zugang zum Schiff erheblich erschwert. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen, da sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen auf der Gangway aufgehalten haben.

Durch die eingeleiteten Ermittlungen der Wassersschutzpolizei Brake zur Unfallursache wurde bekannt, dass das Seeschiff zum Unfallzeitpunkt nicht vorschriftsmäßig festgemacht war. Vorliegende Videos zeigen eindeutig, dass einige Festmacherleinen nicht durchgeholt waren und somit Bewegung ins Schiff kommen konnte. Die Passage des abwärtsfahrenden Seeschiffes ist mit einer angemessenen Geschwindigkeit erfolgt und somit nicht unfallursächlich.

Da nur Eigenschaden am Schiff entstanden ist, wurde nach Absprache mit der Hafenbehörde gegen den verantwortlichen Kapitän ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Niedersächsischen Hafenordnung eingeleitet und ein entsprechendes Verwarnungsgeld erhoben.

Weiterhin erfolgte eine Meldung an die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg.

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