Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung auf dem Ems-Jade-Kanal - Hinweise erbeten

Emden (ots)

Am Abend des 04.07.2026 wurde auf dem Ems-Jade-Kanal in Höhe von Ihlow eine Gewässerverunreinigung festgestellt. Auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern war ein schimmernder Film auf der Wasseroberfläche erkennbar. Die Ursache der Verunreinigung sowie die Art des ausgetretenen Stoffes konnten zunächst nicht festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Wasserschutzpolizei Emden geführt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04921 - 582370 zu melden.

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