Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Hafen von Leer festgestellt

Oldenburg (ots)

Am Morgen des 04.07.2026 kommt es im Bereich des Museumshafens in Leer zu einer Gewässerverunreinigung. Über einen Bereich von ungefähr 3000 Quadratmetern wurde ein schimmernder Film auf dem Wasser festgestellt. Zur Erkundung der Lage wurde eine Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Nüttermoor eingesetzt. Die Ursache der Verunreinigung sowie die Art des ausgetretenen Stoffes konnten zunächst nicht festgestellt werden. Die Wasserschutzpolizei Emden hat die Ermittlungen aufgenommen.

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