PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Person wird von gestrandetem Segelboot auf Norderney geborgen.

Emden (ots)

Am Nachmittag des 03.07.2026 kam ein niederländisches Segelboot wetterbedingt am Nordstrand der Insel Norderney fest. An Bord befand sich eine ältere Person. Die Person konnte das Boot über längere Zeit nicht eigenständig verlassen. Durch die Rettungsleitstelle See der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGZRS) wurden daraufhin Rettungsmaßnahmen koordiniert. Nach seeseitiger Absicherung durch den Seenotrettungskreuzer "Eugen" begaben sich Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr mithilfe eines Baggers zu dem Segelboot. Der Verunglückte wurde erfolgreich geborgen und zur Überprüfung der Klinik Norderney zugeführt. Das Boot wurde vor Ort durch die DLRG gesichert. Die Wasserschutzpolizei Emden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Herr Tramontin
Wasserschutzpolizeiinspektion
E-Mail: pressestelle@wspi.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Weitere Meldungen: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 17:59

    WSPI-OLD: Binnenmotorschiff kollidierte mit der Eisenbahnbrücke Oldenburg.

    Oldenburg (ots) - Am Donnerstag, 02. Juli 2026, gegen 14:45 Uhr, kollidierte ein hunteaufwärts in Richtung Küstenkanal fahrendes Binnenmotorschiff mit der Eisenbahnbrücke Oldenburg. Die Brücke wurde daraufhin für ca. 45 Minuten für den Bahnverkehr gesperrt. Insgesamt waren neun Züge betroffen, es kam zusammengerechnet zu 249 Minuten Verspätung. An der ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 13:25

    WSPI-OLD: Binnenmotorschiff kollidiert mit Eisenbahnbrücke Oldenburg-Drielake

    Brake (ots) - Am Montag, 29. Juni 2026, gegen 21:00 Uhr, kollidierte ein hunteabwärts in Richtung Elsfleth fahrendes Binnenmotorschiff mit der Eisenbahnbrücke Oldenburg. An der Eisenbahnbrücke entstand kein Sachschaden. Durch die Kollision wurde das Steuerhausdach des Schiffes nach hinten gedrückt. Personen wurden nicht verletzt. Zu einer Beeinträchtigung des ...

    mehr
  • 20.06.2026 – 16:15

    WSPI-OLD: Autotransporter schlägt im Emder Hafen quer

    Emden (ots) - In den Morgenstunden des 20.06.2026 kam es im Hafen Emden unwetterbedingt zum Bruch aller sog. Vorderleinen eines unter der Flagge Panamas fahrenden Autotransporters. Diese gaben bei Windböen, die in der Spitze bei über 150 km/h lagen, auf Grund der Bauart bedingt großen Angriffsfläche der Windbelastung nach, obwohl der Kapitän des Schiffes in Erwartung eines Unwetters das Ausbringen mehrerer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren