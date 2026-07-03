Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Person wird von gestrandetem Segelboot auf Norderney geborgen.

Emden (ots)

Am Nachmittag des 03.07.2026 kam ein niederländisches Segelboot wetterbedingt am Nordstrand der Insel Norderney fest. An Bord befand sich eine ältere Person. Die Person konnte das Boot über längere Zeit nicht eigenständig verlassen. Durch die Rettungsleitstelle See der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGZRS) wurden daraufhin Rettungsmaßnahmen koordiniert. Nach seeseitiger Absicherung durch den Seenotrettungskreuzer "Eugen" begaben sich Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr mithilfe eines Baggers zu dem Segelboot. Der Verunglückte wurde erfolgreich geborgen und zur Überprüfung der Klinik Norderney zugeführt. Das Boot wurde vor Ort durch die DLRG gesichert. Die Wasserschutzpolizei Emden hat die Ermittlungen aufgenommen.

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