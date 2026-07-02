Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Binnenmotorschiff kollidierte mit der Eisenbahnbrücke Oldenburg.

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 02. Juli 2026, gegen 14:45 Uhr, kollidierte ein hunteaufwärts in Richtung Küstenkanal fahrendes Binnenmotorschiff mit der Eisenbahnbrücke Oldenburg.

Die Brücke wurde daraufhin für ca. 45 Minuten für den Bahnverkehr gesperrt. Insgesamt waren neun Züge betroffen, es kam zusammengerechnet zu 249 Minuten Verspätung.

An der Eisenbahnbrücke entstand kein Sachschaden. Durch die Kollision wurde ein auf dem Achterdeck des Binnenmotorschiff mitgeführter Pkw leicht beschädigt. Am Schiff selbst entstand kein Schaden. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen schätzte der Schiffsführer die Durchfahrtshöhe falsch ein. Die Wasserschutzpolizeistation Brake hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen den Schiffsführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des fehlerhaften Verhaltens bei der Durchfahrt einer Brücke eingeleitet.

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