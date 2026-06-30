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Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Binnenmotorschiff kollidiert mit Eisenbahnbrücke Oldenburg-Drielake

Brake (ots)

Am Montag, 29. Juni 2026, gegen 21:00 Uhr, kollidierte ein hunteabwärts in Richtung Elsfleth fahrendes Binnenmotorschiff mit der Eisenbahnbrücke Oldenburg.

An der Eisenbahnbrücke entstand kein Sachschaden. Durch die Kollision wurde das Steuerhausdach des Schiffes nach hinten gedrückt. Personen wurden nicht verletzt.

Zu einer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs ist es nicht gekommen.

Der Schiffsführer meldete den Vorfall erst am Morgen des 30. Juni 2026 der Verkehrszentrale (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt). Nach ersten Erkenntnissen schätzte der Schiffsführer die Durchfahrtshöhe falsch ein. Die Wasserschutzpolizeistation Brake hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen den Schiffsführer wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet - eines wegen des fehlerhaften Verhaltens bei der Durchfahrt einer Brücke und eines wegen der verspäteten Meldung des Schiffsunfalls.

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Telefon: 0441-95065114
E-Mail: pressestelle@wspi.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

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