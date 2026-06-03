Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Illegale Einleitung von Ballastwasser im Hafen Brake, verantwortlicher Kapitän muss eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10500 Euro zahlen

Brake (ots)

Am 02.06.2026 stellten Beamte der Wasserschutzpolizeistation Brake während einer im Rahmen der Bootsstreife mit dem Küstenboot durchgeführten Seeschiffskontrolle im Hafen Brake eine verbotswidrige Einleitung von Ballastwasser fest. Dabei wurden etwa 800 Kubikmeter unbehandeltes Ballastwasser eingeleitet, das im Abgangshafen in Großbritannien über einen Bypass unbehandelt aufgenommen worden war. Ein Austausch oder eine Behandlung des Ballastwassers während der Reise erfolgte nicht. Nach Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen den verantwortlichen Kapitän wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Hafenbehörde zur Sicherung des Verfahrens eine nicht unerhebliche Sicherheitsleistung in Höhe von 10.500 Euro eingezogen.

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