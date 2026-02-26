Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Umweltrechtlicher Verstoß im Papenburger Hafen

Emden/Papenburg (ots)

Im Rahmen einer umweltrechtlichen Kontrolle wurde am 26.02.2026 durch Beamte der Wasserschutzpolizei Emden im Seehafen Papenburg festgestellt, dass auf einem unter der Flagge Lettlands fahrenden Seeschiff die bordeigene Kläranlage außerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen betrieben wurde. Diese Anlage ist für Seeschiffe einer bestimmten Größe vorgeschrieben und bedarf unter anderem einer regelmäßigen Wartung. Bei der Kontrolle war aufgefallen, dass sowohl eben diese Wartungsintervalle nicht eingehalten wurden, als auch Aggregate, die für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich sind, nicht eingeschaltet waren. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Osnabrück wurde gegen den 64 Jahre alten estländischen verantwortlichen Leiter der Maschinenanlage ein Strafverfahren wegen unerlaubten Umganges mit Abfällen eingeleitet und eine Sicherheitsleistung i.H.v. 1000 Euro angeordnet.

