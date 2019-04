Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Havarie einer manövrierunfähigen Yacht auf der Ems

Oldenburg (ots)

Am 25.04.2019, gegen 15:30 Uhr, fällt im Rahmen einer Überführungsfahrt von Emden nach Leer über die Ems bei einer 7,5 Meter langen Segelyacht der Außenbootmotor aus. Die Yacht treibt manövrierunfähig in die westliche Uferböschung in Höhe der Ortschaft Bingum. Ein in der Nähe befindliches Streifenboot des Zolls schleppt die Yacht zurück in den Emder Hafen. Die weitere Fahrt auf der Ems wird untersagt. Die Yacht befindet sich in einem für die Ems nicht ausreichend seetüchtigen Zustand. Gegen den Schiffsführer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da er, wie auch die anderen beiden Besatzungsmitglieder, nicht im Besitz eines Sportbootführerscheins ist.

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeiinspektion

Pressestelle

Telefon: +49 441 790 7815

Mobil: +49 170 3371986

E-Mail: pressestelle@wspi.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell