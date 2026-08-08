Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Brand in einer Wohnung endet glimpflich

Menden (ots)

Am frühen Samstagmorgen rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Kolpingstraße, unweit der Mendener Feuerwache, aus. Ein Anrufer hatte Qualm aus einem Fenster gemeldet, dies bestätigte sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte. In einer Wohnung im Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses war es zu einem Brand gekommen. Umgehend verschafften sich mehrere Atemschutztrupps Zugang und leiteten die Evakuierung des Gebäudes sowie die Brandbekämpfung ein. Die Feuerwehrleute führten fünf Personen ins Freie, wo sie vom Rettungsdienst untersucht wurden. Glücklicherweise verletzte sich niemand schwer, sodass alle Bewohner an der Einsatzstelle verblieben. Indes führten die Löschmaßnahmen schnell zum Erfolg. Die rund dreißig Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache, des Löschzuges Mitte sowie des Rettungsdienstes der Feuerwehr Menden rückten nach knapp einer Stunde wieder ein.

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