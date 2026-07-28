Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Feuerwehrfestival Bösperde am ersten Augustwochenende: Samstagabend drei Bands auf zwei Bühnen, sonntags Familienprogramm und Unimog-Ausstellung

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Menden (ots)

Am ersten Augustwochenende steht das Dorf Menden-Bösperde ganz im Zeichen der Feuerwehr: Am 1. und 2. August laden die Löschgruppen zu ihrem jährlichen Feuerwehrfest an der Holzener Dorfstraße ein. Während der Sonntag ganz im Zeichen der Familien steht, sollen am Samstagabend erneut drei Bands auf zwei Bühnen für einen stimmungsvollen Abend sorgen.

"Im vergangenen Jahr waren wir überwältigt von der Besucheranzahl", erinnert sich der stellvertretende Löschgruppenführer Lukas Weber. "Das Bösperder Fest - inzwischen auch überregional als Feuerwehrfestival bekannt - ist seit vielen Jahren ein Magnet für große und kleine Besucher. Worauf wir besonders stolz sind: Bei uns kommen sowohl am Samstag als auch am Sonntag alle Besucher jeden Alters voll auf ihre Kosten."

Los geht es am Samstag ab etwa 19 Uhr. Wie gewohnt wird auf der großen Hauptbühne die sechsköpfige Band "Partyinferno" mit ihren stimmgewaltigen Sängerinnen für ordentlich Stimmung sorgen. Wer es etwas ruhiger mag, der ist im Lounge-Bereich hinter der Fahrzeughalle gut aufgehoben: In gemütlicher Atmosphäre und mit musikalischer Untermalung von den "Zwei Dudes mit Gitarre", können kühle Cocktails im Liegestuhl genossen werden. Sobald zu fortgeschrittener Stunde auf der Hauptbühne Ruhe einkehrt, sorgt die Band Black Beauty im hinteren Bereich für den krönenden Abschluss. Die vier Jungs aus Menden und Fröndenberg heizen dann mit Punkrock nochmal so richtig ein.

Der Sonntag hält als Familientag viele Attraktionen bereit; schon ab 11 Uhr öffnen die Tore für Jung und Alt: Kinderbelustigung, die Sprungburg der Stadtwerke Menden, Kinderbrandschutzerziehung und Schauübungen sorgen den ganzen Tag über für ein abwechslungsreiches Programm. Zudem haben die Tanzgruppen der Mendener Tanzturbine um 15 Uhr einen Gast-Auftritt und zeigen ihre einstudierte Choreografie. Jörg Jansen von der Feuerwehr Iserlohn präsentiert zudem am Sonntag seine berühmte Playmobil-Feuerwehr in der Fahrzeughalle des Bösperder Gerätehauses. Die Holzener Dorfstraße verwandelt sich wieder in eine interessante Blaulichtmeile mit zahlreichen Spezialfahrzeugen von Feuerwehr, THW und Hilfsorganisationen.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Die Unimog-Area. Vor 80 Jahren wurde der Unimog entwickelt, seit jeher ist er auch fester Bestandteil im Feuerwehrwesen. Aus diesem Grund wird ihm auf der Blaulichtmeile ein besonderer Bereich gewidmet. Insgesamt neun moderne und historische Fahrzeuge werden dort ausgestellt und zeigen die ganze Bandbreite des vielseitigen Klassikers: vom Feuerwehr-Unimog über Fahrzeuge aus dem Straßendienst bis hin zu Unimogs aus der Waldwirtschaft. Damit können Besucherinnen und Besucher nicht nur Technikgeschichte hautnah erleben, sondern auch sehen, wie unterschiedlich der Unimog bis heute eingesetzt wird. Für Kinder gibt es zudem einen eigenen Actiontrack mit Kinder-Unimogs, auf dem die jüngsten Gäste selbst ans Steuer dürfen.

Für die Jüngeren stehen am Sonntagnachmittag natürlich auch wieder Feuerwehrautos bereit, mit denen Fahrten gemacht werden können. "Das ist meist der erste Kontakt, den Kinder mit der Feuerwehr haben - und für sie oft auch das Spannendste", erläutert Kinderfeuerwehrwart Michael Bals. "Für uns ist das zudem auch eine tolle Möglichkeit, Kinder über die Arbeit der Feuerwehr aufzuklären und Interesse für unsere Arbeit zu wecken."

Kulinarisch haben sich die Bösperder Feuerwehrleute stets verändert, weiterentwickelt und neues ausprobiert. So wird es in diesem Jahr erstmalig, neben den etablierten Gerichten wie Pommes, Currywurst, Steak oder Champignons, auch veganen Leberkäs geben.

Mit der Kinderbelustigung, musikalisch begleitet durch den Spielmannszug der Feuerwehr Bösperde, klingt das Fest am Sonntagabend dann langsam aus. "Wir freuen uns auf zwei schöne Tage und viele Besucher, die mit uns ein tolles Wochenende erleben möchten", laden die Bösperder alle Interessierten herzlich ein. Und bitten zugleich um Verständnis: Denn aufgrund des Festes wird die Holzener Dorfstraße von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 19 Uhr zwischen der Einmündung Heidestraße und der Grevenhofstraße gesperrt.

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