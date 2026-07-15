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FW Menden: Fahrzeugbrand in Halingen - Schnelles Handeln verhindert Ausbreitung

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Menden (ots)

[15.07.26, 21:07:16] Stefan Deitel: Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Menden gegen 19:45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand nach Halingen alarmiert. Auf einem Feld an der Provinzialstraße, in der Nähe der Kläranlage, war eine Rundballenpresse während der Erntearbeiten in Brand geraten.

Die Fahrerin der Zugmaschine erkannte die Gefahr sofort und reagierte umsichtig: Sie zog die brennende Ballenpresse unverzüglich vom abgeernteten Feld auf eine angrenzende Wiese. Diese schnelle Entscheidung erwies sich als entscheidend, denn auf dem abgeernteten Feld hätten Stoppeln und Erntereste eine rasche Ausbreitung des Feuers begünstigt. Auf der benachbarten Wiese war dieses Risiko deutlich geringer.

Zur Einsatzstelle rückten der Rüstzug der Wache sowie die Löschgruppe Halingen aus. Die Einsatzkräfte löschten den Brand an der Ballenpresse ab und sicherten die Einsatzstelle.

Die Feuerwehr Menden bedankt sich ausdrücklich bei der Fahrerin für ihr besonnenes und vorbildliches Handeln. Durch ihre schnelle Reaktion konnte eine größere Brandausbreitung auf dem Feld verhindert werden. [15.07.26, 21:41:09] Stefan Deitel: Fahrzeugbrand in Halingen - Schnelles Handeln verhindert Ausbreitung

Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Menden gegen 19:45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand nach Halingen alarmiert. Auf einem Feld an der Provinzialstraße war eine Rundballenpresse während der Erntearbeiten in Brand geraten.

Die Fahrerin der Zugmaschine erkannte die Gefahr sofort und reagierte umsichtig: Sie zog die brennende Ballenpresse unverzüglich vom abgeernteten Feld auf eine angrenzende Wiese. Diese schnelle Entscheidung erwies sich als entscheidend, denn auf dem abgeernteten Feld hätten Stoppeln und Erntereste eine rasche Ausbreitung des Feuers begünstigt. Auf der benachbarten Wiese war dieses Risiko deutlich geringer.

Zur Einsatzstelle rückten der Rüstzug der Wache sowie die Löschgruppe Halingen aus. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurde zudem das Wechselladerfahrzeug (WLF) mit der Löschgruppe Lendringsen eingesetzt. Die Einsatzkräfte löschten den Brand an der Ballenpresse ab und sicherten die Einsatzstelle.

Die Feuerwehr Menden bedankt sich ausdrücklich bei der Fahrerin für ihr besonnenes und vorbildliches Handeln. Durch ihre schnelle Reaktion konnte eine größere Brandausbreitung auf dem Feld verhindert werden.

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